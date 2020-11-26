Полузащитник «Локо» Куликов: ехали в Мадрид за победой

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал игру своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:0).

«Не могу сказать, что это ничья с признаком победы. Всё-таки мы ехали сюда, чтобы выиграть. Но ничья – положительный результат, мы движемся дальше, появляются шансы выйти из группы со второго места. Главная задача была не допустить, чтобы они отдавали передачи в середину поля, играли только через фланги. Думаю, это получилось», — сказал Куликов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А является мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Зальцбург».