Игрок брестского «Динамо»: Марадона очень поздравлял с чемпионством, прислал телеграмму

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. В мае 2018 года аргентинец стал председателем правления клуба, подписав контракт на три года, однако впоследствии покинул Беларусь и стал вернулся к работе тренером.
«Я его в брестском «Динамо» толком не застал, он ушёл из клуба достаточно быстро. Но я помню, как в прошлом году, когда мы стали чемпионами, Марадона очень поздравлял нас, прислал нам специальную телеграмму.
Это великий футболист, неоднозначный. Он проявил себя как на футбольном поле, так и за его пределами. Миллионы болельщиков, наблюдая за его игрой, получали настоящее удовольствие. Те же футболисты, которые тогда играли с ним, могли многому научиться у него», — цитирует Кисляка «Газета.Ru».
- 26 ноября 2020
-
09:37
-
09:36
-
09:26
-
09:03
-
08:48
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:47
-
07:28
-
07:09
-
06:56
-
06:21
-
06:04
-
05:45
-
05:26
-
04:48
-
04:27
-
04:00
-
03:38
-
03:18
-
02:54
-
02:28
-
02:10
-
02:03
-
01:53
-
01:46
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:53