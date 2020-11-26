Игрок брестского «Динамо»: Марадона очень поздравлял с чемпионством, прислал телеграмму

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. В мае 2018 года аргентинец стал председателем правления клуба, подписав контракт на три года, однако впоследствии покинул Беларусь и стал вернулся к работе тренером.



«Я его в брестском «Динамо» толком не застал, он ушёл из клуба достаточно быстро. Но я помню, как в прошлом году, когда мы стали чемпионами, Марадона очень поздравлял нас, прислал нам специальную телеграмму.



Это великий футболист, неоднозначный. Он проявил себя как на футбольном поле, так и за его пределами. Миллионы болельщиков, наблюдая за его игрой, получали настоящее удовольствие. Те же футболисты, которые тогда играли с ним, могли многому научиться у него», — цитирует Кисляка «Газета.Ru».

15 фотографий, в которых всё величие Марадоны Кубок, поцелуи, трон и средние пальцы.