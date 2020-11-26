Кавазашвили — о смерти Марадоны: уходят великие люди. Футбольный мир стал беднее

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Да вы что? Какой ужас! Говорили же, что ему очень удачно провели операцию! Эх, уходят великие люди. Футбольный мир стал сегодня беднее. Из великих футболистов у нас остались Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Очень жаль, что такой выдающийся человек нас покинул.



Марадону бог наградил талантом, а он уже им распоряжался на своё усмотрение. Поэтому не нужно говорить о том, как и с кем он проводил время. Все выдающиеся люди своего рода чокнутые. Бог создал Марадону, чтобы радовать людей, и он прекрасно справлялся с этой миссией. Радовал всех вокруг и своим талантом, и своим хулиганством. Он был такой один. Большая потеря», — цитирует Кавазашвили News.ru.



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.