«Ты был, есть и всегда будешь лучшим». Воронин показал забавный танец Марадоны

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в своём «инстаграме» попрощался с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
«Легенда, спасибо тебе за всё. Ты был, есть и всегда будешь лучшим. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Воронин, опубликовав совместное фото с Диего, сделанное после одного из выставочных матчей.
Также Воронин разместил видео, записанное после той встречи. На нём Марадона исполняет забавный танец.
О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
- 26 ноября 2020
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