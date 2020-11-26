«Ты был, есть и всегда будешь лучшим». Воронин показал забавный танец Марадоны

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в своём «инстаграме» попрощался с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.



«Легенда, спасибо тебе за всё. Ты был, есть и всегда будешь лучшим. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Воронин, опубликовав совместное фото с Диего, сделанное после одного из выставочных матчей.

Также Воронин разместил видео, записанное после той встречи. На нём Марадона исполняет забавный танец.

Танец Марадоны.

О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.