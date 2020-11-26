Ловчев: для меня Марадона был собратом по футболу

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о легендарном аргентинском игроке Диего Марадоне, который скончался накануне, 25 ноября.



«Он приезжает в Москву на теннис на Кубок Дэвиса, наши играют с Аргентиной. И какой там теннис? Никто на него не смотрит. Все только автографы берут у него. А какие пасы он отдавал, а что он делал. Он всё время на виду. Думаю, если бы он захотел стать президентом страны, тут вопросов нет. Веа же стал в Либерии. Это настолько значимый человек для Аргентины и вообще для большого футбола.



Мои впечатления. Я после того, как закончил, на многие чемпионаты мира ездил. 2006 год, чемпионат мира в Германии. Значит, битком народу. Аргентина играет с кем-то. Ложа, в которой сидят председатель оргкомитета и Блаттер. А ниже садится Марадона. И все журналисты буквально к нему. А эти двое спускаются к нему, чтобы поздороваться. Что он творил. Вот Месси — великий футболист, но Марадона в одиночку тянул сборную, сделал команду чемпионом мира. Я же как болельщик ждал, когда приедет «Наполи». Был европейский Кубок со «Спартаком». Он прилетел, и только на него 100 тыс. человек пришло посмотреть. Вся его жизнь — это ода футболу. Конечно, будет не хватать этого человека. Для меня он был собратом по футболу», — приводятся слова Ловчева на сайте телеканала «Матч ТВ».

Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.