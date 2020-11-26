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Нападающий «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам в общей группе. Форвард продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы крестообразных связок.

«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «твиттере», продемонстрировав первое видео с тренировки в общей группе.

Нападающий выложил в своём «инстаграме» фото из тренажёрного зала, сопроводив её подписью: «Шаг за шагом».

Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы. Фото
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