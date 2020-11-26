Ловчев: жиденько выступаем в ЛЧ, но «Локомотив» может пройти дальше. Это удивительно

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение об итогах встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» (0:0).
«Накануне всё пошло так. «Локомотив» выиграть не мог. Мы же говорим о достоинстве. Не выиграли ни одного матча — никогда такого не было. «Локомотив» ударил по воротам четыре раза, соперник — 21. У наших ворот момент за моментом, у чужих такого нет. Итог один — эти люди во всех матчах сражались. Я не видел этого у «Зенита». Знаем, что у «Краснодара» игра налажена. Но бац, провалились на последней минуте, неудачи, неудачи. И, конечно, на фоне этих неудач ничья «Локомотива» — это успех. Более того, в последней игре ещё и многое решается, а мы играем и ещё можем победить. У «Ред Булла» можно выиграть, а «Бавария» может обыграть «Атлетико»? Такое возможно. Мы жиденько выступаем в этой Лиге чемпионов, но «Локомотив» может пройти дальше. Это удивительно.
В «Зените» много мастеров, без сомнения. Но не хватает характера. Там игра была в концовке прошлого сезона. Мы восхищались, как Дзюба взаимодействует с Азмуном. А Малком как раскрылся, а Барриос — лучший, волкодав в своей зоне. Добавили Ловрена — это же «Ливерпуль». Но играют плохо. Вот футболисты «Локомотива» зубами вырывали», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
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