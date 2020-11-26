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«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора

«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.

«К работе спортивным директором нашего клуба приступил Дмитрий Попов. Попов — в прошлом игрок «Спартака» и сборной России. Он выступал за красно-белых с 1989 по 1993 год, провел 104 матча и забил 8 мячей. Вместе с нашей командой Попов выиграл Кубок СССР, трижды стал чемпионом страны, дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе», — сообщает пресс-служба красно-белых.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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