«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.



«К работе спортивным директором нашего клуба приступил Дмитрий Попов. Попов — в прошлом игрок «Спартака» и сборной России. Он выступал за красно-белых с 1989 по 1993 год, провел 104 матча и забил 8 мячей. Вместе с нашей командой Попов выиграл Кубок СССР, трижды стал чемпионом страны, дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе», — сообщает пресс-служба красно-белых.



В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.