«Диего всегда был с Аргентиной». Вице-президент «Банфилда» — о смерти Марадоны

Вице-президент «Банфилда» Пабло Габриэле прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, с которым ему многократно доводилось общаться.



«Сейчас очень сложно. Диего был одним из нас, потому что всегда находился вместе со страной. И дал так много радости многим поколениям аргентинцев, болельщиков и футболистов по всему миру, что теперь мы сильно плачем. Но пройдёт время, мы вытрем слёзы, выйдем на футбольное поле с мячом и покажем детям и внукам: вот игра Диего Марадоны, так он играл.



Лучше всего мои чувства к Диего описывает эта фраза: «Мне не важно, что он делал со своей жизнью, мне важнее то, что он сделал с моей», — сказал Габриэле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.