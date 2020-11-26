«Диего всегда был с Аргентиной». Вице-президент «Банфилда» — о смерти Марадоны
Вице-президент «Банфилда» Пабло Габриэле прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, с которым ему многократно доводилось общаться.
«Сейчас очень сложно. Диего был одним из нас, потому что всегда находился вместе со страной. И дал так много радости многим поколениям аргентинцев, болельщиков и футболистов по всему миру, что теперь мы сильно плачем. Но пройдёт время, мы вытрем слёзы, выйдем на футбольное поле с мячом и покажем детям и внукам: вот игра Диего Марадоны, так он играл.
Лучше всего мои чувства к Диего описывает эта фраза: «Мне не важно, что он делал со своей жизнью, мне важнее то, что он сделал с моей», — сказал Габриэле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения
Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.
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