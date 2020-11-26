В Румынии судья дал пробить штрафной, но отменил гол, решив завершить первый тайм. Видео

Курьёзный момент произошёл в матче 14-го тура второй лиги Румынии между командами «Слатина» и «Турну-Мэгуреле».



В самой концовке первого тайма хозяева провели атаку, завершившуюся нарушением на их футболисте возле штрафной площади соперника. Несмотря на истекающее время, главный судья позволил «Слатине» исполнить опасный штрафной удар. Подошедший к мячу игрок «прошил» стенку, после чего голкипер грубо ошибся, и снаряд оказался в сетке.

Хозяева стали бурно праздновать взятие ворот, однако арбитр расценил эпизод по-своему. Он передумал, отменил чистый гол и завершил первый тайм, чем ошеломил футболистов «Слатины», которые стали хвататься за головы и апеллировать к рефери.

Отмена гола румынским судьёй.

Несмотря на необъяснимое решение судьи, «Слатина» не опустила рук и в итоге добыла победу со счётом 2:1.