В Румынии судья дал пробить штрафной, но отменил гол, решив завершить первый тайм. Видео

Курьёзный момент произошёл в матче 14-го тура второй лиги Румынии между командами «Слатина» и «Турну-Мэгуреле».
В самой концовке первого тайма хозяева провели атаку, завершившуюся нарушением на их футболисте возле штрафной площади соперника. Несмотря на истекающее время, главный судья позволил «Слатине» исполнить опасный штрафной удар. Подошедший к мячу игрок «прошил» стенку, после чего голкипер грубо ошибся, и снаряд оказался в сетке.
Хозяева стали бурно праздновать взятие ворот, однако арбитр расценил эпизод по-своему. Он передумал, отменил чистый гол и завершил первый тайм, чем ошеломил футболистов «Слатины», которые стали хвататься за головы и апеллировать к рефери.
Несмотря на необъяснимое решение судьи, «Слатина» не опустила рук и в итоге добыла победу со счётом 2:1.
- 26 ноября 2020
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