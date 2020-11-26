РФС намерен разрешить конфликт между Станиславом Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА

В последние дни между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА произошёл конфликт, связанный с игроками этих клубов – Александром Соболевым и Фёдором Чаловым. Источник в РФС рассказал, что в организации остались не довольны тем, как Черчесов подал в эфире «Матч ТВ» суть своих мыслей.

«В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», — отметил источник в РФС.



Напомним, ранее на официальном сайте ЦСКА было опубликовано заявление, посвящённое выступлению главного тренера сборной России Станислава Черчесова в телеэфире, в котором слова специалиста были подвергнуты критике. Владелец «Спартака» Леонид Федун также выразил недовольство травмой нападающего Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России. Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин сообщил, что в комитете могут рассмотреть заявление ЦСКА о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.