РФС не рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России

Сегодня, 26 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в РФС рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева в случае отставки Станислава Черчесова. Однако опрошенные собеседники «Чемпионата» не подтвердили эту информацию.



«Чемпионат» обратился в службу коммуникаций РФС, но там отказались комментировать вопросы будущего Черчесова и ситуацию, которая сложилась с клубами.



Напомним, 24 ноября появилось интервью с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым, в котором специалист выступил с критикой молодых игроков сборной России. В минувшую паузу на международные матчи сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеской встрече, после чего проиграла в Лиге наций Турции (2:3) и Сербии (0:5), в результате чего упустила возможность выйти в Лигу A, а также опустилась в третью корзину при жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира – 2022.

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы