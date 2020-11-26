Артём Дзюба: созвонились с Черчесовым, обсудили нашу ситуацию. Он меня пожурил по-отечески

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о телефонном разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.
То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», — цитирует Дзюбу «RT на русском».
Ранее главный тренер сборной России сообщил, что нападающий «Зенита» не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Напомним, появилось скандальное интимное видео с Дзюбой, после которого он лишился капитанской повязки в клубе из Санкт-Петербурга.
- 26 ноября 2020
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