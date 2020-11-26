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ЭСК РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов игры «Краснодар» — «Тамбов»

ЭСК РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов игры «Краснодар» — «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила разбор спорных эпизодов из матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Тамбовом» (1:0). После встречи оба клуба попросили рассмотреть определённые моменты.

«Судья ошибочно вынес предупреждение (четвёртое в сезоне) футболисту «Краснодара» Кристиану Рамиресу на 90+ минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Краснодара» отсутствовали признаки нарушения правил игры.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту «Тамбова» Вараздату Арояну на 64-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Тамбова» сорвал перспективную атаку соперника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

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