«Мой кумир, я люблю тебя». Роналдиньо трогательно попрощался с Марадоной

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо попрощался с легендарным аргентинским игроком Диего Марадоной.
«Сочувствую семье и всем, кто любил этого гения. Мой друг, мой кумир, мой номер 10, спасибо тебе за каждую секунду, проведённую вместе, как на матчах, так и просто за ужином. Наше общение всегда было особенным, и я буду хранить воспоминания о том, как наслаждался, играя вместе с тобой. Я восхищался тобой и твоим величием.
Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник из волшебников! Вечный», — написал Роналдиньо в своём «твиттере».
О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
- 26 ноября 2020
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