Шамиль Газизов может зимой покинуть пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «Рейтинг букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Решение о судьбе управленца будет принято по окончании первой части нынешнего сезона. Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых. Он будет отвечать за те аспекты работы клуба, которыми с момента назначения занимался гендиректор.



Приглашение Попова, вероятно, вызвано недовольством высшего руководства «Спартака» итогами летнего трансферного окна, в ходе которого команду пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.



«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.

«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора