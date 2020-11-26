Данко Лазович: Роман Широков — лучший российский футболист за всё время

Бывший игрок «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович рассказал о том, кого считает лучшим российским футболистом.
«Широков – прекрасный игрок. Лучший российский футболист за всё время. Да, без вопросов!
Знаю о том, что у него непростая ситуация. В России не все хорошо к нему относятся, но Роман по-настоящему открытый и душевный человек. Очень его люблю. У меня никогда не было с ним проблем. Если ты играешь паршиво, он подойдёт к тебе и скажет в лицо: «Сегодня ты был мешком с говном». В этом весь Роман, и его надо принимать таким.
Все люди совершают ошибки, в том числе и он. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения. Разумеется, Роман должен извиниться за свой поступок, но он никого не убил. Он дал этой стране много позитива.
У меня никогда не было с ним проблем. Он всегда стоял за меня. Роман был одним из тех, кто вступился за меня, когда у меня случился конфликт со Спаллетти», — цитирует Лазовича «Спорт-экспресс».
- 26 ноября 2020
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