Данко Лазович: Роман Широков — лучший российский футболист за всё время

Бывший игрок «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович рассказал о том, кого считает лучшим российским футболистом.



«Широков – прекрасный игрок. Лучший российский футболист за всё время. Да, без вопросов!



Знаю о том, что у него непростая ситуация. В России не все хорошо к нему относятся, но Роман по-настоящему открытый и душевный человек. Очень его люблю. У меня никогда не было с ним проблем. Если ты играешь паршиво, он подойдёт к тебе и скажет в лицо: «Сегодня ты был мешком с говном». В этом весь Роман, и его надо принимать таким.



Все люди совершают ошибки, в том числе и он. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения. Разумеется, Роман должен извиниться за свой поступок, но он никого не убил. Он дал этой стране много позитива.



У меня никогда не было с ним проблем. Он всегда стоял за меня. Роман был одним из тех, кто вступился за меня, когда у меня случился конфликт со Спаллетти», — цитирует Лазовича «Спорт-экспресс».

Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке. Прокурор поддержал сторону избитого судьи