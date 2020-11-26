Лазович: Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше, чем кто-либо

Бывший игрок «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович поделился мнением об Игоре Денисове.



«У нас был матч, уже не помню, против кого мы играли. Мы проигрывали 0:2, и я в той встрече играл не на своём уровне, медленно двигался. И он начал на меня кричать на поле: «Давай беги, играй лучше. Почему ты тормозишь?» Постоянно пинал меня сзади. Гарри подошёл к Спаллетти и сказал: «Меняй Лазо, он не может больше играть».



«Зенит» — команда, где всегда надо доказывать свою состоятельность на поле. Денисов — победитель. Каждый, кто играет за его команду, должен относиться к своим обязанностям со всей серьёзностью. Усерднее тренироваться и стремиться к победе.



«Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо.



Кержаков и Быстров тоже хороши. Я знаю всю предысторию Быстрова, что он играл в «Спартаке». Помню момент, когда он вернулся в Питер. Владимир был счастлив, что вернулся домой, в свой родной клуб. Сегодня у «Зенита» нет таких игроков», — цитирует Лазовича «Спорт-экспресс».

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