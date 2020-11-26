Источник: Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Черчесова

Стали известны подробности появления вчерашней публикации на официальном сайте ЦСКА, в тексте которой подвергся критике главный тренер сборной России Станислав Черчесов.



По информации Metaratings, автором заявления стал президент «армейцев» Евгений Гинер. При этом в изначальном тексте формулировки были гораздо жёстче, однако работникам клуба удалось снизить градус. Отмечается, что все сотрудники пресс-службы, а также тренеры и даже футболисты были против публикации заявления, однако Гинер не стал учитывать их мнение.



Напомним, в заявлении ЦСКА говорилось, что руководство клуба удивили высказывания тренера сборной, в которых тот, в частности, раскритиковал нападающего Фёдора Чалова: «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

Уволят ли Черчесова? Что ждёт главного тренера сборной России Скандалы с ЦСКА и «Спартаком» заметно охладили отношение к специалисту.