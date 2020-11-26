Орлов: не знаю, под чем был Марадона в Кремле. Мне не захотелось брать у него интервью

Комментатор Геннадий Орлов оценил карьеру легендарного футболиста Диего Марадоны, а также поделился воспоминаниями о встрече с ним. Накануне, 25 ноября, аргентинец скончался в возрасте 60 лет.
«Я своими глазами видел, как Марадона забил мяч рукой на чемпионате мира. Он отомстил англичанам, с которыми тогда был конфликт. Конечно, это неспортивно, но так получилось. И я также видел, как Диего в 1990 году в Неаполе рукой выбил мяч, летевший в ворота сборной Аргентины. Конечно, он вот так действовал на футбольном поле, но его игра – великая даже по сравнению с Месси. Все их сравнивают, но Месси-то сборную не вытянул, а Марадона – вытянул.
В последний раз я видел Марадону в Кремле – во время жеребьёвки. Его там приветствовал президент России. После этого был большой банкет, и я вместе с испаноязычным журналистом пошёл поговорить с Диего. Я подошёл, мы его развернули, он был с двумя девушками. Увидел его глаза, и мне не захотелось брать у него интервью. Я понял, что он вряд ли что-то скажет, поскольку всё-таки что-то его одолевало. Это была не боль, а какое-то состояние… Не знаю, под чем он находился. Я не могу сказать, что он был под наркотиками. Может, просто болен. Мы вдвоём мягко ретировались. Но если говорить о его футбольных деяниях, он оставил большой след», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 26 ноября 2020
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