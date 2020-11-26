Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, выигравшим 15 матчей подряд

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, выигравшим 15 игр подряд, сообщает B/R Football в своём «твиттере». По этому показателю голкипер обошёл нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и одноклубника Йозуа Киммиха (по 14 побед).



В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Нойер появился на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.



Мюнхенская «Бавария» набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Атлетико» и «Локомотив».

«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов