Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, выигравшим 15 матчей подряд
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, выигравшим 15 игр подряд, сообщает B/R Football в своём «твиттере». По этому показателю голкипер обошёл нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и одноклубника Йозуа Киммиха (по 14 побед).
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Нойер появился на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
Мюнхенская «Бавария» набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Атлетико» и «Локомотив».
«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
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