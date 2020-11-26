Адвокат Марадоны: скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм

Матиас Морла, адвокат скончавшегося Диего Марадоны, подверг критике медицинский персонал, который должен был ухаживать за легендарным футболистом сборной Аргентины.



«Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним.



Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости», – написал Морла в своём «твиттере».



Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

Аргентина прощается с Марадоной. Адвокат Диего обвиняет медиков! Фиксируем всё самое важное и продолжаем вспоминать легенду.