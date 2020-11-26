Видаль получит крупный штраф от «Интера» за удаление в матче с «Реалом»

Хавбек «Интера» Артуро Видаль будет серьёзно наказан клубом за удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2), сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чилийский футболист получит крупный штраф за то, что подвёл команду.

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле.

Во втором тайме преимущество мадридцев удвоил вышедший на замену Родриго. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Родриго с близкой дистанции первым касанием по мячу отправил его точно в цель.