Видаль получит крупный штраф от «Интера» за удаление в матче с «Реалом»

Хавбек «Интера» Артуро Видаль будет серьёзно наказан клубом за удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2), сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Чилийский футболист получит крупный штраф за то, что подвёл команду.
Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле.
Во втором тайме преимущество мадридцев удвоил вышедший на замену Родриго. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Родриго с близкой дистанции первым касанием по мячу отправил его точно в цель.
- 26 ноября 2020
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