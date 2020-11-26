Голкипер, пропустивший после «руки Бога» Марадоны, отреагировал на смерть Диего

Бывший английский голкипер Питер Шилтон прокомментировал смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался от остановки сердца на 61-м году жизни. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Марадона в матче со сборной Англии оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 2:1. Один из мячей в ворота Шилтона Марадона забил рукой. Позже он назвал этот гол «рукой Бога».
«Он был одним из величайших футболистов всех времён. Марадона в одиночку выиграл чемпионат мира для Аргентины.
Мы в сборной Англии были обижены на него за тот гол. Окей, ты забиваешь гол, жульничаешь, но затем признаёшься, извиняешься и идёшь дальше. Но отношение в некоторых странах к такому, по всей видимости, другое.
Да, у нас были неприятные чувства, но они уже в прошлом. Сейчас мы должны признавать его величие.
Марадона был очень умён. В том эпизоде он ещё и качнул головой, будто бьёт по мячу ею. Он здорово соображал на футбольном поле.
Я не ожидал, что Марадона подойдёт к судье и скажет, что он забил рукой. Но после игры он начал говорить о «руке Бога». Диего так и не извинился. Это было неспортивно», — цитирует Шилтона Sky Sports.
- 26 ноября 2020
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