Чистяков рассказал, чем отличаются тренировки Семака и Карпина

Защитник Дмитрий Чистяков, который перешёл из «Ростова» в «Зенит», сравнил тренировки Валерия Карпина и Сергея Семака.
«В чём разница между тренировками Карпина и Семака? У каждого тренера свой тренировочный процесс, абсолютно разные. У Георгиевича, наверное, больше тактики, а у Богдановича больше работы с мячом, квадраты, игровые упражнения», — сказал Чистяков во время онлайн-конференции на YouTube-канале «Зенита».
15 октября «Зенит» объявил на своём официальном сайте о переходе 26-летнего защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Чистяков — воспитанник «Зенита». В «Ростов» перешёл летом 2019 года из «Тамбова», сумма трансфера составила € 125 тыс. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, результативными действиями не отметился.
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