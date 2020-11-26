«Ахмат»: некоторые считают, что пенальти с «Зенитом» не было, но синяк у Ильина не сошёл

Пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере» опубликовала фотографию нападающего Владимира Ильина, за фол против которого судья Сергей Карасёв поставил пенальти в матче с «Зенитом» (2:2).

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошёл», — говорится в подписи к фото.

Российский футбольный союз ранее опубликовал вердикт экспертно-судейской комиссии по решениям арбитра Сергея Карасёва в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (2:2), согласно которому судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал форвард «Ахмата». По мнению экспертов, защитник выпрыгивал вертикально вверх, его действия были направлены на игру в мяч головой, а движение руками носило естественный для прыжка характер. В свою очередь Ильин подставил свою голову под локоть защитника.