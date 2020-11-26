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«Гинер всё правильно сделал. Черчесов сам наехал на Чалова». Новосадов – о заявлении ЦСКА

«Гинер всё правильно сделал. Черчесов сам наехал на Чалова». Новосадов – о заявлении ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Сегодняшний матч против «Фейеноорда» — последний шанс для ЦСКА. «Армейцам» нужно играть только в атаку, ни в коем случае нельзя отсиживаться в обороне. Что касается предыдущих неудачных матчей в группе, не могу сказать, что играли плохо. Много моментов создавалось, но не хватало везения, мяч попросту не шёл ворота. Сегодня жду только победы. Должно же наших наконец прорвать в еврокубках!

В ЦСКА правильно отреагировали на высказывания главного тренера сборной. Мне не показалось, что получилось грубо. Станислав Черчесов сам прилично наехал Чалова. Не устраивает футболист — не вызывай. В чём проблема? Клуб должен защищать своих игроков! Гинер был инициатором? Вы поймите, ЦСКА — это семья, а семью нужно защищать. Евгений Леннорович всё правильно сделал», — сказал Новосадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Источник: Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Черчесова
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