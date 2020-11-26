Прокурор попросил посадить бывшего футболиста на 16 лет за шпионаж в пользу Украины

Гособвинение попросило Московский городской суд присудить 16 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Спортсмен обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Приговор ему будет оглашён 7 декабря.

Василенко с 1992 по 2001 год выступал за украинские клубы «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Его арестовали в Москве в октябре 2019 года. Тогда Василенко обвинили в незаконном перемещении через границу запрещённых веществ. В дальнейшем дело переквалифицировали на шпионаж.

В настоящее время он содержится в одном из СИЗО Москвы. При этом детали дела неизвестны. По статье о шпионаже нарушителю грозит до 20 лет тюремного заключения.