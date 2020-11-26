Сотрудника похоронного бюро, который сфотографировался с телом Марадоны, уволили

В социальных сетях начало распространяться фото с телом Диего Марадоны в открытом гробу. На фото сотрудник похоронного бюро стоит рядом с гробом и демонстрирует поднятый вверх большой палец. Другая рука сотрудника находится на лбу покойного Марадоны.

Как сообщает телеканал TN, человек, позировавший с телом Марадоны, уже был уволен. Семье аргентинского футболиста принесли извинения.

Марадона скончался накануне от остановки сердца в возрасте 60 лет. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.