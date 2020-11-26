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Матч «Зенита» и «Брюгге» пройдёт при пустых трибунах

Матч «Зенита» и «Брюгге» пройдёт при пустых трибунах
Футбол / Лига чемпионов 0

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Зенит» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Бельгии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей. Гостевая квота не выделяется, болельщики сине-бело-голубых на арену допущены не будут», — говорится в сообщении.

Матч между «Брюгге» и «Зенитом» пройдёт 2 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Римский «Лацио» набрал в 4 матчах 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и «Брюгге» (4).

«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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