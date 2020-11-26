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«Дженоа» обыграла «Сампдорию» в Кубке Италии, Шомуродов отдал голевой пас

«Дженоа» обыграла «Сампдорию» в Кубке Италии, Шомуродов отдал голевой пас
Футбол / Италия 0

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Сампдория» проиграла «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Сампдории» Валерио Верре. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил Джанлука Скамакка, ассистировал ему экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Лукас Лерагер вывел «Дженоа» вперёд, а на 72-й минуте Скамакка оформил дубль с передачи Милана Баделя.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно, помогали ему ассистенты Филиппо Валерьяни и Дарио Чеккони. Резервный арбитр — Джанпаоло Кальварезе.

«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где встретится с туринским «Ювентусом».

Кубок Италии. 4-й раунд
26 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 3
Дженоа
Генуя
1:0 Верре – 18'   1:1 Скамакка – 60'   1:2 Лерагер – 68'   1:3 Скамакка – 72'
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