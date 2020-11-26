Фанаты «Наполи» красочно почтили память Марадоны у стадиона в Неаполе. Видео

Тысячи болельщиков «Наполи» красочно почтили память бывшего форварда команды и сборной Аргентины Диего Марадоны, который скончался накануне. Фанаты собрались у стадиона «Сан-Паоло» перед матчем Лиги Европы с «Риекой». Они жгли фаеры и скандировали кричалки в честь Марадоны.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Goal.

Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября, на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, находящуюся примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.