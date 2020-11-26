Антонио Конте: если меня уволят из «Интера» до Рождества, значит я не заслужил эту работу

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился своим мнением о собственном будущем в команде. Итальянец не исключил, что будет уволен из миланского клуба до конца 2020 года. «Интер» неудачно выступает в Лиге чемпионов — команда находится на грани вылета из турнира. Миланцы набрали в четырёх турах лишь два очка и замыкают турнирную таблицу группы B.
«Нам нужно проделать большую работу. Если я не окажусь в команде на Рождество, то это произойдёт лишь потому, что я не заслужил работу. Игроки настроены против меня? Это тупой вопрос», — цитирует Конте Football Italia.
Ранее Конте немного покритиковал игроков «Интера», заявив, что они зачастую слишком поздно включаются во время матчей. Специалист признал также, что сейчас команда выглядит хуже, чем в прошлом сезоне.
- 26 ноября 2020
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