Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики ЦСКА поют оскорбительные кричалки о Черчесове на матче с «Фейеноордом»

Болельщики ЦСКА поют оскорбительные кричалки о Черчесове на матче с «Фейеноордом»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики ЦСКА оскорбляют главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Фанаты выкрикивают оскорбительные кричалки в адрес тренера, используя ненормативную лексику.

Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором жёстко отреагировала на недавнее интервью Черчесова. Главный тренер сборной России во время интервью критиковал молодых футболистов, которых называют «золотым активом». В их числе оказался нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

В заявлении пресс-служба ЦСКА подчеркнула недопустимость оскорблений и перехода на личности. В ЦСКА заявили также, что Черчесов так поступает по отношению к московскому клубу не в первый раз.

«Многие считают его физруком». На сайте ЦСКА появилось заявление с критикой Черчесова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020