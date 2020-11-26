Болельщики ЦСКА поют оскорбительные кричалки о Черчесове на матче с «Фейеноордом»

Болельщики ЦСКА оскорбляют главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Фанаты выкрикивают оскорбительные кричалки в адрес тренера, используя ненормативную лексику.

Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором жёстко отреагировала на недавнее интервью Черчесова. Главный тренер сборной России во время интервью критиковал молодых футболистов, которых называют «золотым активом». В их числе оказался нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

В заявлении пресс-служба ЦСКА подчеркнула недопустимость оскорблений и перехода на личности. В ЦСКА заявили также, что Черчесов так поступает по отношению к московскому клубу не в первый раз.