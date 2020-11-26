ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», игравшим второй тайм вдесятером

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

На 48-й минуте был удалён нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен. При верховом единоборстве он попал по лицу Магнуссону и получил жёлтую карточку, которая стала для датчанина второй. Первое предупреждение форвард получил за похожий фол — на 43-й минуте Йоргенсен в верховой борьбе локтем попал в лицо Дивееву.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Тохвером. В бригаду входили ассистенты Сильвер Койв и Стен Классен. Резервный рефери — Юрий Фришер.



ЦСКА, набрав в четырёх матчах 3 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) располагается на втором месте. Первый матч команд, проходивший в Роттердаме, закончился победой хозяев со счётом 3:1.