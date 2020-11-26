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«Заря» разгромила АЕК Карреры

«Заря» разгромила АЕК Карреры
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы афинский АЕК проиграл луганской «Заре». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма был удалён защитник АЕКа Евгений Шахов, получивший вторую жёлтую карточку. Счёт на 61-й минуте матча открыл Артём Громов. Преимущество украинской команды удвоил Владислав Кабаев, ассистировал ему Дмитрий Иванисеня. Счёт до разгромного довёл Владлен Юрченко, реализовав пенальти в концовке матча.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым, помогали ему ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Резервный арбитр — Орхан Мамедов.

«Заря», набрав 3 очка, занимает последнее место в таблице группы. АЕК (3) располагается на третьем месте.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
0 : 3
Заря
Луганск, Украина
0:1 Громов – 61'   0:2 Кабаев – 75'   0:3 Юрченко – 86' (пен)
Удаления: Шахов – 48' / нет
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