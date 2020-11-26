«Заря» разгромила АЕК Карреры

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы афинский АЕК проиграл луганской «Заре». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма был удалён защитник АЕКа Евгений Шахов, получивший вторую жёлтую карточку. Счёт на 61-й минуте матча открыл Артём Громов. Преимущество украинской команды удвоил Владислав Кабаев, ассистировал ему Дмитрий Иванисеня. Счёт до разгромного довёл Владлен Юрченко, реализовав пенальти в концовке матча.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым, помогали ему ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Резервный арбитр — Орхан Мамедов.

«Заря», набрав 3 очка, занимает последнее место в таблице группы. АЕК (3) располагается на третьем месте.