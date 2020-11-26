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«Арсенал» одержал четвёртую победу подряд в Лиге Европы, разгромив «Мольде»

«Арсенал» одержал четвёртую победу подряд в Лиге Европы, разгромив «Мольде»
Футбол / Лига Европы 0

В Мольде на стадионе «Акер» завершился матч 4-го тура Лиги Европы. «Мольде» на своём поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:3.

На 50-й минуте счёт открыл Николя Пепе, которому ассистировал Джозеф Уиллок. Удвоил преимущество на 55-й минуте Рейсс Нелсон, результативную передачу вновь сделал Уиллок. А точку в матче на 83-й минуте поставил Флориан Балогун, которому ассистировал Эмиль Смит.

«Арсенал» одержал уже четвёртую победу в Лиге Европы. Лондонцы набрали 12 очков, они занимают первое место в турнирной таблице группы B. «Мольде» (6) находится на втором месте в таблице.

В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Рапид», а «Мольде» на своём поле сыграет с «Дандолком». Сегодня, 26 ноября, «Дандолк» принимает «Рапид».

Лига Европы. Группа B. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Пепе – 50'   0:2 Нелсон – 55'   0:3 Балогун – 83'
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