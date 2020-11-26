«Милан» без Ибрагимовича сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге Европы

В Лилле на стадионе «Пьер-Моруа» состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Лилль» сыграл вничью с «Миланом», встреча завершилась со счётом 1:1.
На 46-й минуте гостей вперёд вывел Саму Кастильехо, которому ассистировал Анте Ребич. Хозяева отыгрались на 65-й минуте — после точной передачи Джонатана Дэвида мяч в ворота «Милана» отправил Жонатан Бамба. В итоге счёт не изменился.
«Милан» в этом матче не мог задействовать шведского форварда Златана Ибрагимовича, который является лучшим бомбардиром команды. 39-летний нападающий залечивает травму, которую он получил в матче Серии А с «Наполи» (3:1).
«Лилль», набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Милан» с семью очками располагается на втором месте. Третье место занимает пражская «Спарта» (6), а замыкает таблицу «Селтик» (1).
- 26 ноября 2020
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