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«Милан» без Ибрагимовича сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге Европы

«Милан» без Ибрагимовича сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Лилле на стадионе «Пьер-Моруа» состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Лилль» сыграл вничью с «Миланом», встреча завершилась со счётом 1:1.

На 46-й минуте гостей вперёд вывел Саму Кастильехо, которому ассистировал Анте Ребич. Хозяева отыгрались на 65-й минуте — после точной передачи Джонатана Дэвида мяч в ворота «Милана» отправил Жонатан Бамба. В итоге счёт не изменился.

«Милан» в этом матче не мог задействовать шведского форварда Златана Ибрагимовича, который является лучшим бомбардиром команды. 39-летний нападающий залечивает травму, которую он получил в матче Серии А с «Наполи» (3:1).

«Лилль», набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Милан» с семью очками располагается на втором месте. Третье место занимает пражская «Спарта» (6), а замыкает таблицу «Селтик» (1).

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Кастильехо – 46'   1:1 Бамба – 65'
Лига Европы. Группа H. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Эдуард – 15'   1:1 Ганцко – 26'   2:1 Юлиш – 38'   3:1 Юлиш – 80'   4:1 Плавшич – 90+4'
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