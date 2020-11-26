Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Загребское «Динамо» разгромило «Вольфсберг»

Загребское «Динамо» разгромило «Вольфсберг»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы загребское «Динамо» переиграло австрийский «Вольфсберг». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе (Хипо-Арена)» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 3:0.

Полузащитник хорватской команды Ловро Майер открыл счёт на 60-й минуте. Форвард «Динамо» Бруно Петкович увеличил преимущество гостей на 75-й минуте, ему ассистировал Ариян Адеми. Полузащитник Лука Иванушец довёл счёт до разгромного в добавленное время, голевую передачу вновь отдал Адеми.

Загребское «Динамо» в четырёх матчах набрало 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы К. «Вольфсберг» (4) располагается на третьей позиции и опережает московский ЦСКА на 1 очко. «Фейеноорд» (5) — второй.

Лига Европы. Группа K. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
0 : 3
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Майер – 60'   0:2 Петкович – 75'   0:3 Иванушец – 90+1'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020