Загребское «Динамо» разгромило «Вольфсберг»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы загребское «Динамо» переиграло австрийский «Вольфсберг». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе (Хипо-Арена)» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 3:0.

Полузащитник хорватской команды Ловро Майер открыл счёт на 60-й минуте. Форвард «Динамо» Бруно Петкович увеличил преимущество гостей на 75-й минуте, ему ассистировал Ариян Адеми. Полузащитник Лука Иванушец довёл счёт до разгромного в добавленное время, голевую передачу вновь отдал Адеми.

Загребское «Динамо» в четырёх матчах набрало 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы К. «Вольфсберг» (4) располагается на третьей позиции и опережает московский ЦСКА на 1 очко. «Фейеноорд» (5) — второй.