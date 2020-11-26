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Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА, потому что это дорогого стоит

Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА, потому что это дорогого стоит
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (0:0).

«Игра была непростой. В первом тайме мы выглядели лучше, после удаления играть стало тяжелее. Рад, что набрали важное очко, потому что тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве. Тяжело, конечно, сравнивать нынешних «армейцев» с командой десятилетней давности. В этой команде стало больше молодых игроков и игроков, которые имеют талант и хорошие качества.

ЦСКА хорошо играл, пытался забить, давил на нас, но мы хорошо оборонялись. Мы не позволяли сопернику проникать в штрафную. Мы довольны, что отстояли ничью, потому что это дорогого стоит», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», игравшим второй тайм вдесятером
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