Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА, потому что это дорогого стоит
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (0:0).
«Игра была непростой. В первом тайме мы выглядели лучше, после удаления играть стало тяжелее. Рад, что набрали важное очко, потому что тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве. Тяжело, конечно, сравнивать нынешних «армейцев» с командой десятилетней давности. В этой команде стало больше молодых игроков и игроков, которые имеют талант и хорошие качества.
ЦСКА хорошо играл, пытался забить, давил на нас, но мы хорошо оборонялись. Мы не позволяли сопернику проникать в штрафную. Мы довольны, что отстояли ничью, потому что это дорогого стоит», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», игравшим второй тайм вдесятером
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
00:50
-
00:19
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:26
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:32
-
20:09
-
19:49
-
19:42
-
19:28
-
19:02
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам