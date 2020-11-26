Гончаренко: Лига Европы — заколдованный турнир для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом». Встреча закончилась вничью — 0:0. ЦСКА в этом сезоне пока не одержал ни одной победы в Лиге Европы.
«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома — года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удалении соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.
Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Набрав 3 очка в четырёх матчах, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) — на 2-м месте. Первый матч команд, проходивший в Роттердаме, закончился победой хозяев со счётом 3:1.
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