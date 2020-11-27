Футболисты «Наполи» вышли на матч Лиги Европы в футболках с фамилией Марадоны

Все футболисты «Наполи» вышли поле перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Риекой» в футболках с 10-м номером и фамилией Диего Марадоны.

Матч начался с минуты молчания в память о легенде «Наполи» и сборной Аргентины. Фото опубликовано в «Твиттере» FOX Sports Brasil.

Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября, на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, находящуюся примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.