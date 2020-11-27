«Рейнджерс» упустил преимущество в два мяча в матче с «Бенфикой»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» сыграл вничью с португальской «Бенфикой». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:2.
Полузащитник «Рейнджерс» Скотт Эрфилд открыл счёт на 7-й минуте встречи. Во втором тайме нападающий Кемар Руф удвоил преимущество шотландской команды. На 78-й минуте Джеймс Тавернье отправил мяч в собственные ворота, позволив «Бенфике» отыграть один гол. Спустя три минуты Пицци сравнял счёт.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ему помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.
«Рейнджерс» в четырёх матчах набрал 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Бенфика» (8) располагается на втором месте в группе.
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