«Наполи» переиграл хорватскую «Риеку»
В мате 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» переиграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:0.
На 41-й минуте защитник «Риеки» Армандо Анастазио отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме форвард «Наполи» Ирвин Лосано удвоил преимущество хозяев, ему ассистировал Лоренцо Инсинье.
Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахья. Ему помогали Кемал Йылмаз и Мехмет Джем Сатман. Резервный судья — Алпер Улусой.
«Наполи» в четырёх матчах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Риека» (0) располагается на последнем месте в группе. В следующем матче «Наполи» сыграет с «АЗ Алкмар» (7).
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