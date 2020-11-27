В мате 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» переиграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:0.

На 41-й минуте защитник «Риеки» Армандо Анастазио отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме форвард «Наполи» Ирвин Лосано удвоил преимущество хозяев, ему ассистировал Лоренцо Инсинье.

Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахья. Ему помогали Кемал Йылмаз и Мехмет Джем Сатман. Резервный судья — Алпер Улусой.

«Наполи» в четырёх матчах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Риека» (0) располагается на последнем месте в группе. В следующем матче «Наполи» сыграет с «АЗ Алкмар» (7).