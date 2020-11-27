Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» переиграл хорватскую «Риеку»

«Наполи» переиграл хорватскую «Риеку»
Футбол / Лига Европы 0

В мате 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» переиграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:0.

На 41-й минуте защитник «Риеки» Армандо Анастазио отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме форвард «Наполи» Ирвин Лосано удвоил преимущество хозяев, ему ассистировал Лоренцо Инсинье.

Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахья. Ему помогали Кемал Йылмаз и Мехмет Джем Сатман. Резервный судья — Алпер Улусой.

«Наполи» в четырёх матчах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Риека» (0) располагается на последнем месте в группе. В следующем матче «Наполи» сыграет с «АЗ Алкмар» (7).

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Политано – 41'   2:0 Лосано – 75'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020