ПСВ вырвал победу у ПАОКа, проигрывая со счётом 0:2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ переиграл греческий ПАОК. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 4-й минуте защитник Фернанду Варела вывел ПАОК вперёд. Спустя девять минут нападающий Христос Дзолис увеличил преимущество греков. Форвард эйндховенцев Коди Гакпо отыграл один мяч на 20-й минуте.
В начале второго тайма нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке сравнял счёт. Форвард нидерландской команды Дониелл Мален забил победный гол на 53-й минуте.
ПСВ в четырёх матчах набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. ПАОК (5) располагается на третьем месте. Испанская «Гранада» (10) лидирует в группе.
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:33
-
01:00
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:19
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:26
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:32
-
20:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам