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ПСВ вырвал победу у ПАОКа, проигрывая со счётом 0:2

ПСВ вырвал победу у ПАОКа, проигрывая со счётом 0:2
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ переиграл греческий ПАОК. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 4-й минуте защитник Фернанду Варела вывел ПАОК вперёд. Спустя девять минут нападающий Христос Дзолис увеличил преимущество греков. Форвард эйндховенцев Коди Гакпо отыграл один мяч на 20-й минуте.

В начале второго тайма нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке сравнял счёт. Форвард нидерландской команды Дониелл Мален забил победный гол на 53-й минуте.

ПСВ в четырёх матчах набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. ПАОК (5) располагается на третьем месте. Испанская «Гранада» (10) лидирует в группе.

Лига Европы. Группа E. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Варела – 4'   0:2 Дзолис – 13'   1:2 Гакпо – 20'   2:2 Мадуэке – 50'   3:2 Мален – 53'
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