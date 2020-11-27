ПСВ вырвал победу у ПАОКа, проигрывая со счётом 0:2

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ переиграл греческий ПАОК. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 4-й минуте защитник Фернанду Варела вывел ПАОК вперёд. Спустя девять минут нападающий Христос Дзолис увеличил преимущество греков. Форвард эйндховенцев Коди Гакпо отыграл один мяч на 20-й минуте.

В начале второго тайма нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке сравнял счёт. Форвард нидерландской команды Дониелл Мален забил победный гол на 53-й минуте.

ПСВ в четырёх матчах набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. ПАОК (5) располагается на третьем месте. Испанская «Гранада» (10) лидирует в группе.