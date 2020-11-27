Дубль Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм» на своём поле со счётом 4:0 разгромил болгарский «Лудогорец».
Лондонцы уже в первом тайме забили два мяча, дубль оформил Винисиус Мораис. После перерыва преимущество хозяев увеличили Гарри Уинкс и Лукас Моура.
«Тоттенхэм» набрал шесть очков, лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J. Первое место в группе занимает бельгийский «Антверпен» (9). На третьем месте находится ЛАСК (6). «Лудогорец» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с ЛАСКом, а «Лудогорец» сыграет в Бельгии с «Антверпеном». В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.
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