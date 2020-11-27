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Дубль Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»

Дубль Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»
Футбол / Лига Европы 0

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм» на своём поле со счётом 4:0 разгромил болгарский «Лудогорец».

Лондонцы уже в первом тайме забили два мяча, дубль оформил Винисиус Мораис. После перерыва преимущество хозяев увеличили Гарри Уинкс и Лукас Моура.

«Тоттенхэм» набрал шесть очков, лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J. Первое место в группе занимает бельгийский «Антверпен» (9). На третьем месте находится ЛАСК (6). «Лудогорец» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с ЛАСКом, а «Лудогорец» сыграет в Бельгии с «Антверпеном». В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.

Лига Европы. Группа J. 4-й тур
26 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Мораис – 16'   2:0 Мораис – 34'   3:0 Уинкс – 63'   4:0 Лукас Моура – 73'
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