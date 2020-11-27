«Рома» победила в гостях «Клуж» в Лиге Европы

В Клуж-Напока на стадионе «Константин Радулеску» состоялся матч 4-го тура Лиги Европы. «ЧФР Клуж» на своём поле уступил «Роме» со счётом 0:2.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счёт в матче открыл Габриэл Дебелюх, поразивший собственные ворота. А на 67-й минуте Жордан Верету с пенальти поставил точку.
«Рома» набрала 10 очков, клуб из Рима занимает первое место в турнирной таблице группы А. Второе место занимает «Янг Бойз» (7). «ЧФР Клуж» набрал четыре очка и расположился на третьем месте. Замыкает турнирную таблицу ЦСКА София (1).
В следующем туре «Рома» будет принимать «Янг Бойз», а «ЧФР Клуж» сыграет с ЦСКА. Из группы в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды. На стадии 1/16 финала к участникам присоединятся клубы, которые займут третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.
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