Газизов не поставил подпись о приёме на работу в «Спартак» Попова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации.
«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своем будущем. Принимать на работу Попова он не собирается».
Собеседник близкий к ситуации отметил, что в эти дни Газизов заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «либо он, либо я».
Оба источника в «Чемпионате» подтвердили, что подпись Газизова под соглашением с Поповым пока не стоит.
Также, если рассмотреть объявление о возвращении Попова в клуб на сайте «Спартака», можно обратить внимание, что о подписании контракта ничего не говорится. На данный момент в заявлении на официально сайте клуба сказано, что Попов приступил к работе в качестве спортивного директора. Однако фразы «подписал контакт» там нет, также не называется и срок соглашения функционера.
Ранее «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.
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