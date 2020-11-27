Чидера Эджуке – о матче с «Фейеноордом»: не знаю, что происходит, это какой-то злой рок

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

«Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках», — приводит слова Эджуке официальный сайт УЕФА.

ЦСКА, набрав в четырёх матчах 3 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) располагается на втором месте. Первый матч команд, проходивший в Роттердаме, закончился победой хозяев со счётом 3:1.