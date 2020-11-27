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Кандидат в президенты «Барселоны» планирует переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» планирует переименовать «Камп Ноу» в честь Месси
Футбол / Испания 0

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо сообщил, что планирует переименовть домашний стадион каталонцев «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси.

«Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона на «Камп Ноу Лео Месси», — приводит слова Руссо Goal.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Аргентинец находится в системе каталонского клуба с 2000 года. В составе «блауграна» он стал 10-кратным чемпионом Испании, а также четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 8 матчей, в которых забил 3 гола.

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